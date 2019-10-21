РИАМО - 21 окт. На территории ТиНАО завершают создание инфраструктуры для двух автобусных маршрутов, общая площадь благоустройства составляет 5 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Один маршрут протяженностью 1,2 километра свяжет поселение Воскресенское и деревню Расторопово, второй протяженностью 1,4 километра — станцию Переделкино с одноименным поселком. Рабочим осталось закончить разворотный круг на конечной станции у городка писателей Переделкино, а также установить остановочные павильоны по пути следования автобусов Воскресенское — Расторопово.

«Обеспечить безопасное движение общественного транспорта по существовавшим в ТиНАО узким дорогам было невозможно, поскольку минимальная ширина полос для перевозки людей автобусами составляет 3-3,5 метров. В соответствии с нормативами проезжая часть в ходе работ была расширена до 7-7,5 метров. Полностью закончено и устройство новой «дорожной одежды», — говорится в сообщении.

На маршрутах уложили новое асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, установили дорожные знаки. Также по пути появились новые тротуары, бордюры, около 28,6 тысячи квадратных метров газонов.

Под землей проложили кабельные линии протяженностью около 5,5 километров для устройства качественного освещения. Установлено около 70 фонарей с энергосберегающими лампами.

Новые остановочные павильоны, которые устанавливают по пути следования автобусов, современные и качественные. В них можно укрыться от яркого солнца, снега и дождя. На маршруте между станцией и поселком Переделкино появится шесть остановок, на маршруте Воскресенское — Расторопово — пять.

Всего в этом году в ТиНАО создается инфраструктура для запуска семи автобусных маршрутов. В поселениях, которые они свяжут, живет около 50 тысяч человек.