РИАМО – 21 окт. Эксперты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, что почти четверть респондентов считают себя «жертвами перестройки», сообщает kp.ru.

«Противоположное мнение выразили 70% опрошенных, еще 5% затруднились ответить», — говорится в сообщении.

Чаще всего «жертвами перестройки» себя называли люди старше 60 лет. Таких было около 37%. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет таковыми себя считают лишь 8%.

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил давать льготы «жертвам перестройки». В обращении Чернышова указано, что из-за перестройки в стране упала рождаемость, выросла смертность.

Депутат отметил, что многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или у них обнаружили тяжелые заболевания. По этим причинам парламентарий считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан.