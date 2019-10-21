РИАМО – 21 окт. Эксперты выяснили, в каких российских регионах можно больше всего купить сетевого газа на среднемесячную зарплату, так, в число лидеров вошла Москва, сообщает РИА Новости.

Цены на газ в регионах РФ отличаются более чем в три раза. Наиболее доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа.

«В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва, где на среднюю заработную плату доступно более 10 тысяч кубометров газа», – говорится в сообщении.

Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов на среднюю чистую заработную плату могут купить менее 3 тысяч кубических метров сетевого газа.

В целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить чуть более 6,3 тысячи кубометров газа.

Россия занимает третье место среди стран Европы по доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа).