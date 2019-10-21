РИАМО - 21 окт. Порядка 2 тысяч тепловых завес будут установлены в 39 поездах «Иволга», которые будут курсировать на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД), говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Крайне важно, чтобы пассажиры МЦД чувствовали себя максимально комфортно и удобно в пути. В новых поездах «Иволга» в зимнее время будут работать тепловые завесы, которые установлены в дверных проемах и не позволяют попадать холодному воздуху в салон вагона. Всего в 39 поездах двух модификаций (семивагонные и шестивагонные) будет работать около 2 тысяч тепловых завес», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

«Иволга» – это новый городской поезд, который почти полностью состоит из отечественных комплектующих. Максимальная вместимость семивагонного состава превышает 2 тысячи человек.

В вагонах расположены удобные кресла и поручни, широкие проходы и бестамбурные салоны, крепления для велосипедов и колясок, климат-контроль и современные туалеты, бесплатный Wi-Fi и розетки с USB-зарядками. Во всех 39 поездах можно будет одновременно зарядить более 12 тысяч гаджетов.

На первом этапе около 50% перевозок по МЦД будет осуществляться новыми городскими поездами «Иволга» первой и второй серии. Они будут ходить в смешанном режиме с существующими электричками, благодаря чему интервал движения между поездами в часы пик составит 5-6 минут.

Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.