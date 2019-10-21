РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило около 1,6 тысячи обращений от жителей горокруга, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 14 по 21 октября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,6 тысячи обращений от граждан. По данным обращениям возбуждено 36 уголовных дел, 31 раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 171 ДТП, пострадали два человека.