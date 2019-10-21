РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 21 окт. Пенсионеры из подмосковных Котельников в рамках губернаторской программы «Активное долголетие»могут бесплатно посещать занятия йогой в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Силикат, сообщается в группе администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Занятия йогой в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» пользуются в Котельниках огромной популярностью. Занятия в спортивном зале ФОКа микрорайона Силикат проводятся по вторникам в 18:30 и пятницам в 17:30», - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что на занятиях присутствуют от 20 до 30 пенсионеров, среди них есть и мужчины. Они выполняют упражнения на развитие гибкости, релаксацию, проводят дыхательную гимнастику. Опытный тренер проводит занятия с учетом индивидуальных особенностей занимающихся, подбирает оптимальный комплекс упражнений и дозирует нагрузку.



Записаться пенсионерам на занятия можно по телефону: 8(495)554-04-07 или у администратора ФОКа: 8 (498)659-89-05.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.

По итогам опроса на портале «Добродел» определен топ-10 самых популярных активностей среди пенсионеров: скандинавская ходьба, плавание, туристические поездки, компьютерные курсы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога.