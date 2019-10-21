РИАМО - 21 окт. Неизвестный лишил мужчину глаза во время конфликта в Басманном переулке в центре Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В больницу поступил 31-летний мужчина с тяжелыми травмами.

«Неустановленное лицо нанесло телесные повреждения в виде проникающего ранения роговицы с выпадением оболочек левого глаза, а также перелом правой скулы», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства инцидента.