РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В подмосковном Подольске временно отключили отопление в одном из домов в Художественном проезде из-за ремонтных работ в понедельник, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители, сообщаем, что в доме №12 по улице Художественный проезд в понедельник, 21 октября, отключено центральное отопление из-за необходимости в проведении сварочных работ», - говорится в сообщении.

Необходимые ремонтные работы проведут в понедельник.