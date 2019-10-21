РИАМО - 21 окт. Участники краудсорсинг-проекта «Электронный дом» посетили смарт-квартал в районе Марьино, там им показали, как с помощью современных технологий можно повысить качество жизни целого квартала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экскурсанты увидели новые дома, где уже произвели технологическое обновление. В жилом доме на Братиславской улице установили умные домофоны нового поколения. На Новомарьинской улице работает автомобильная электрозарядная станция, которой регулярно пользуются пять автомобилей», - говорится в сообщении.

Также посетители увидели умные мусорные контейнеры с датчиками наполняемости и пожарной сигнализацией. Квартал оснащен сетью городского Wi-Fi, которая охватывает ближайшие дома и предоставляет жителям доступ к интернету.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре этого года в мобильном приложении «Активного гражданина» появился раздел «Краудсорсинг-проекты правительства Москвы». Обсуждение проекта «Электронный дом» проходило с 10 по 20 сентября. Предложения по развитию сервиса подали более 11 тысяч человек. Всего в городе планируют реализовать 342 идеи, которые предложили москвичи.

За пять лет более 156 тысяч москвичей приняли участие в 18 проектах crowd.mos.ru. Они предложили свыше 92 тысяч идей. Среди проектов, соавторами которых стали москвичи, — «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Московское долголетие», «Моя библиотека», «Мой офис госуслуг», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы».