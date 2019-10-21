РИАМО - 21 окт. Полицейские в Щелкове на улице Первомайская ликвидировали притон, в котором на момент проверки находились шесть человек в состоянии наркотического опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 26-летняя женщина и 30-летний мужчина, подозреваемые в организации притона для потребления наркотических средств», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

По данным полиции, они систематически предоставляли свою квартиру знакомым для употребления наркотиков. В момент посещения жилого помещения полицейские обнаружили шесть местных жителей, по внешним признакам находящихся в состоянии наркотического опьянения.

В ходе осмотра квартиры обнаружены использованные одноразовые шприцы с героином. Возбуждено уголовное дело.