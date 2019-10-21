РИАМО - 21 окт. Нынешней осенью на юге столицы высадят почти 800 деревьев и более 372 тысяч кустарников, южные районы города украсят березы, дубы, ели, ивы, клены, липы, рябины, сосны, тополи, яблони, также во дворах и на улицах появятся арония, барбарис, дерен, жимолость и другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, 149 деревьев и 5,7 тысячи кустарников высадят в 126 дворах по заявкам управ районов столицы. Еще 522 дерева и две тысячи кустарников появятся в рамках подпрограммы «Лунка в лунку». Кроме того, 118 деревьев и 4,4 тысячи кустарников посадят у школ и поликлиник округа, а в 92 дворах запланирована высадка 24,8 тысячи кустарников в живую изгородь», - говорится в сообщении.

Больше всего растений высадят во дворах районов Москворечье-Сабурово и Орехово-Борисово Южное, по числу кустарников лидируют Нагорный и Нагатинский Затон.

Работы по озеленению в столице ведутся в том числе в рамках акции «Миллион деревьев». До конца октября в Москве планируется высадить более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников.

Программа «Миллион деревьев» началась осенью 2013 года. Тогда во дворах появилось более трех тысяч молодых деревьев и более 25 тысяч кустарников. Сегодня счет высаженных растений идет на миллионы: кустарников среди них уже более 2,5 миллионов, а деревьев — больше ста тысяч.

Минувшей весной в рамках акции «Миллион деревьев» было высажено свыше семи тысяч деревьев и более 235 тысяч кустарников.

Растения для столицы выращивают в специальных питомниках в Московской, Воронежской, Рязанской и Тульской областях. Чтобы деревья и кустарники оставались здоровыми в любое время года и как можно дольше радовали глаз, специалисты подбирают довольно неприхотливые зимостойкие породы.