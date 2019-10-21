РИАМО - 21 окт. На территории ВДНХ завершают работы по капитальному ремонту в павильоне «Цветоводство и озеленение», которые начали в феврале, все работы планируют завершить уже в ноябре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для облицовки был использован природный материал — травертин. Этот же материал использован и во внутренней отделке, а украшают фасад длинные узкие витражные окна. На крыше здания, чтобы компенсировать поступление естественного света, обустроены специальные световые колодцы (зенитные фонари)», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Ремонт на территории павильона начался в феврале этого года. На данный момент завершены все фасадные работы на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. За это время здание полностью очистили и отмыли от грязи, устранили сколы и выбоины в травертине, восстановили утраченные участки облицовки. Фасад обработали специальным раствором, который позволит защитить травертин от воздействия атмосферных осадков.

Также в павильоне заменили 49 витражных окон нестандартной формы. Порталы над входами и окнами воссоздали по старым чертежам и облицевали туфом. На крыльце главного входа восстановили бетонное основание и уложили новую гранитную плитку.

Кроме того, специалисты отремонтировали кровлю площадью более 2,6 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделили устройству новых опорных балок: для их конструкции было использовано более 140 тонн металла и произведено около 12 километров сварных швов. Перекрытия кровли полностью заменили, сделали новую стяжку, утепление и гидроизоляцию.

Сейчас ведется внутренняя отделка помещений. В выставочном зале и кафе восстановили утраченные участки облицовки, устранили сколы и выбоины в травертине. На потолке в зале закрепили акустические панели, чтобы снизить уровень шума во время проведения мероприятий. Сейчас в обоих помещениях подходят к концу работы по отделке пола: укладывается декоративная плитка из бетона.