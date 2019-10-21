РИАМО - 21 окт. До конца октября в парке Горького и Нескучном саду планируется высадить порядка 270 тысяч луковичных цветов и растений, среди которых нарциссы, гиацинты и разные виды декоративного лука, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С приходом весны посетители парка Горького смогут наслаждаться видом разноцветных клумб. На них высадят более 50 сортов луковиц тюльпанов алого, белого, желтого, розового, кораллового, пурпурного оттенков, 12 видов нарциссов, шесть разновидностей гиацинтов, рябчики сортов Lutea и Rubra Maxima, а также лук сортов Ivory queen, Gladiator и Globemaster. Нежный цветочный аромат подарит гостям весеннее настроение», – говорится в сообщении.

Уже в марте одними из первых из-под снега покажутся белые, голубые, сиреневые и желтые крокусы – их можно будет увидеть около Голицынского пруда и в Нескучном саду. Пионариум-георгинариум парка, расположенный слева от Центральной аллеи, украсят нарциссы и королевские рябчики.

На Служебной аллее расцветут гиацинты и голубая камассия, на Фонтанной площади появятся небесно-голубые мускари и белоснежные эремурусы. На аллее Цветов взойдет лук сорта Mount Everest.

В цветниках парка уже растут многолетние луковичные растения, высаженные в прошлые годы – эремурусы, крокусы, нарциссы, гиацинты, королевские рябчики, декоративный лук и мускари.