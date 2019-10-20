РИАМО - 20 окт. Тимур Берлинский и Ольга Щербакова завоевали золотые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, которые проходят в Ижевске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области

В олимпийском упражнении «Винтовка пневматическая. 10 метров. Смешанная пара» победу в соревнованиях одержали Берлинский и Щербакова.

«Подмосковные спортсмены достойно представляют наш регион в самых разных видах спорта. Золотые медали состязаний по стрельбе из малокалиберного оружия – яркое тому подтверждение», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, Щербакова и Берлинский своим успешным выступлением в очередной раз продемонстрировали высокий уровень развития стрелковой школы региона.