РИАМО - 20 окт. Безработная жительница столицы под предлогом продажи авиабилетов села в такси на улице Красного Маяка, в машине ее избили и ограбили, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Он отметил, что 19 октября поступило заявление от неработающей москвички о том, что 17 октября в 17:00 по адресу: улица Красного Маяка, дом №2, под предлогом передачи авиабилетов она села в неустановленную машину такси.

«В автомобиле находились трое неизвестных, которые нанесли заявительнице побои, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 16 тысяч рублей, сотовый телефон, сумку с личными вещами и личными документами», - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные также потребовали пароль от мобильного приложения после чего путем перевода на неустановленный счет списали с расчетного счета пострадавшей 577 тысяч рублей. Далее грабители проследовали к станции метро «Чертановская», высадили женщину из авто и скрылись.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 596 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».