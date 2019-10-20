РИАМО - 20 окт. Вечером в воскресенье в столичных воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 41 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в воскресенье в воздушных гаванях Москвы отменили и задержали 34 прилета и вылета.

В Шереметьеве зафиксировали задержку четырех рейсов. Во Внукове задержали восемь прилетов и вылетов. В Домодедове отменили 14 и задержали 15 рейсов.

В подмосковной воздушной гавани Жуковский задержек и отмен рейсов зафиксировано не было.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.