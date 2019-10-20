РИАМО - 20 окт. На сцене столичного «Гоголь-центра» 6 ноября состоится праздничная программа в честь 30-летия театра «Балет Москва», а в январе 2020 года театр представит новую постановку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На праздничном концерте зрителям представят отрывки из постановок российских и зарубежных хореографов: «Эквуса» Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, «Танцпола» Йеруна Вербрюггена, «Транскрипции цвета» Хуанко Аркеса, «Кафе «Идиот» Александра Пепеляева и «Все пути ведут на север» Карин Понтьес. Над концепцией программы работали режиссер Евгений Кулагин и хореограф Иван Естегнеев.

«Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене. Все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами и не имеют аналогов в других театрах», - отметила директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева.

«Балет Москва» - один из самых знаменитых хореографических театров России. В его состав входят две труппы - классического и репертуарного танца. В его репертуаре есть работы российских и зарубежных хореографов, созданные специально для «Балета Москва».

Спектакли «Кафе «Идиот» (2016) и «Все пути ведут на север» (2017) стали лауреатами национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца».

У театра нет постоянной сцены, что позволяет артистам экспериментировать и использовать многообразие городских пространств. Спектакли «Балета Москва» можно увидеть на ведущих театральных площадках Москвы.

В январе 2020 года выйдет новая постановка - «Смерть и девушка» хореографа Исана Рустема.