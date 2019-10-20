РИАМО - 20 окт. Анастасия Балягина из Подмосковья выиграла серебряную медаль всероссийского турнира по фехтованию «Золотые Клинки Москвы», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях принимали участие девушки-юниорки. Турнир входит в систему отбора формирования состава сборной России для выступлений на международных первенствах.

«В активе подмосковной спортсменки Анастасии Балягиной серебряная награда первенства. В финальном противостоянии сильнее оказалась победительница турнира Айзанат Муртазаева. Бронзовая награда соревнований досталась представительнице Ростовской области Евгении Жарковой», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков уточнил, что для подмосковной спортсменки это не первая награда национальных состязаний.

«В соревнованиях с сильнейшими противниками Анастасия Балягина в очередной раз доказала свой высокий уровень индивидуального мастерства и стремление к победе. Уверен, что ее ждет большое спортивное будущее», - подчеркнул Терюшков.