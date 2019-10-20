РИАМО - 20 окт. Первая военно-патриотическая игра «Защитник Отечества» прошла в Ленинском городском округе, в ней приняли участие более 70 команд из разных регионов России, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Участники прошли десять этапов, на которых проверили свои знания по истории, воинским званиям, показали свою командную работу и наладили связь времен.

«Такие мероприятия способствуют развитию у ребят навыков работы в команде и развитию системы патриотического воспитания подрастающего поколения Московской области», - сказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков.

Для юных патриотов Подмосковья военно-патриотические игры проходят не первый раз и каждый раз в программу вносятся изменения.

«Я стараюсь принимать участие во всех военно-патриотических играх. Очень нравится, что военно-патриотическая игра «Защитник Отечества» имеет очень интересную и разнообразную программу. Особенно понравились этапы «Связь» и «Полоса препятствий». Этап «Связь», как мне кажется, новый этап для юнармейцев Московской области и это должно мотивировать нас изучать новые предметы», - отметила юнармеец Подольска Валерия Михайлова.

В мероприятии приняли участие 540 человек, из них 480 - юнармейцы. Организатором мероприятия выступил региональный штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области.