РИАМО - 20 окт. Из дома в поселении Щаповское новой Москвы неизвестный украл ювелирные украшения и 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

По его словам, 19 октября в 17:33 в службу «02» от безработной москвички, поступило сообщение о краже из дома по адресу: Москва, поселение Щаповское.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 11:00 до 17:30 неизвестный, взломав пластиковое окно на втором этаже, проник в частный дом по указанному адресу, где из комода похитил 900 тысяч рублей, которые принадлежат мужу заявительницы, и ювелирные изделия», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб устанавливается. Следователь начал проверку по данному факту.