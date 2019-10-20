РИАМО - 20 окт. В воскресенье в люберецком Дворце спорта «Триумф» состоялся межнациональный турнир по каратэ имени Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева, в нем приняли участие свыше 100 спортсменов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программу мероприятия вошли лично-командные соревнования, музыкальные и показательные выступления, фотовыставка и трансляция патриотических видеофильмов.

«К участию на соревнованиях допускаются победители и призеры областных, районных и городских соревнований по каратэ. Всего для участия в турнире поступило 250 предварительных заявок из пяти регионов России», - говорится в сообщении.

Организаторами соревнований выступили Федеральное агентство по делам национальностей, международная ассоциация ветеранов подразделения «Альфа», Национальная ассоциация каратэ и администрация городского округа Люберцы.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков уточнил, что турнир, приуроченный к 85-летию легендарного командира группы «А» КГБ-ФСБ Геннадия Зайцева – отличная возможность для популяризации физической культуры и спорта среди населения и формирования здорового образа жизни.

«В настоящее время большое внимание уделяется патриотическому воспитание детей и молодежи. Межнациональный турнир по каратэ – яркое тому подтверждение. Уверен, что подобные состязания способствуют укреплению единства многонационального народа и развитию связей между регионами России», - добавил министр.