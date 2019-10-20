РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В микрорайоне Львовский городского округа Подольск сделали предупреждение директору строительной фирмы, сотрудники которого ремонтируют кровлю и курят у входа в ДК «Металлруг», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что около ДК «Металлург» регулярно курят люди, нанятые ремонтировать крышу, а также охранники. Они не реагируют на замечания и на объявление, что в 15-метровой зоне курить нельзя. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу некорректного поведения работников.

«По фактам, изложенным в обращении, провели проверку. Нарушения, указанные в обращении, подтвердились. В ДК «Металлург» в настоящее время происходит ремонт кровли, у фасада ДК курят работники строительной фирмы. Директору ООО «Ларуф» сделано предупреждение», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Подольск Борис Денисов.

По его словам, охрана ДК не курит и выполняет предписания директора.