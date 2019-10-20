РИАМО - 20 окт. На ВДНХ в столице воспитанников центра поддержки семьи и детства пригласили отметить Международный день повара, дети приготовили десерты на Карамельной мануфактуре, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Знакомство с выставкой ребята начали с прогулки по Центральной аллее и площади Промышленности, где восхитились размерами макета ракеты-носителя «Восток» и наигрались на детской площадке у макета космического корабля «Буран».

«На Карамельной мануфактуре дети посетили мастер-класс, на котором специалисты центра рассказали им об истории создания карамели. Они не только посмотрели на процесс создания знакомой с детства сладости, но и сами приняли участие в ее приготовлении и попробовали на вкус еще теплые конфетки», - говорится в сообщении.

В Лаборатории мороженого им рассказали историю возникновения холодного лакомства и способ его приготовления. Кроме того, дети на мастер-классе научились накручивать шарики из мороженого и смогли самостоятельно приготовить необычные десерты из него. Ребята также смогли попробовать лакомство.

«Я ездила на разные экскурсии, в музеи и в театр, но мне, конечно, очень хотелось побывать на фабрике мороженого и научиться самой его готовить. И когда я вырасту, то обязательно стану мороженщиком и создам новый вкус», — поделилась семилетняя Лиза.

Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного округа Москвы — место, где происходит социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент там воспитываются 42 ребенка в возрасте от трех до 18 лет. В центре особое внимание уделяют социализации детей, благодаря которой они могут впоследствии безболезненно интегрироваться в общество.