РИАМО - 20 окт. На ВДНХ в столице воспитанников центра поддержки семьи и детства пригласили отметить Международный день повара, дети приготовили десерты на Карамельной мануфактуре, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
Знакомство с выставкой ребята начали с прогулки по Центральной аллее и площади Промышленности, где восхитились размерами макета ракеты-носителя «Восток» и наигрались на детской площадке у макета космического корабля «Буран».
В Лаборатории мороженого им рассказали историю возникновения холодного лакомства и способ его приготовления. Кроме того, дети на мастер-классе научились накручивать шарики из мороженого и смогли самостоятельно приготовить необычные десерты из него. Ребята также смогли попробовать лакомство.
«Я ездила на разные экскурсии, в музеи и в театр, но мне, конечно, очень хотелось побывать на фабрике мороженого и научиться самой его готовить. И когда я вырасту, то обязательно стану мороженщиком и создам новый вкус», — поделилась семилетняя Лиза.
Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного округа Москвы — место, где происходит социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент там воспитываются 42 ребенка в возрасте от трех до 18 лет. В центре особое внимание уделяют социализации детей, благодаря которой они могут впоследствии безболезненно интегрироваться в общество.
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