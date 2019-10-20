РИАМО - 20 окт. Благодаря небывало теплой погоде в октябре некоторые москвички отложили осенние пальто и уютные свитера и выходят на улицу в летних босоножках и открывающих ноги велосипедках.

Как ранее отметили синоптики, в Московском регионе повторяется аномально теплая осень 2018 года. В минувший четверг, 17 октября, в столице зафиксировали плюс 17,8 градуса, а в воскресенье температура в регионе доходила аж до плюс 19,5 градусов. Следующая неделя продолжит радовать теплом - столбики термометров могут достигнуть отметки в плюс 18 градусов.

Пользователи соцсетей радуются прекрасной погоде и показывают подписчикам свой актуальный гардероб.

Пользовательница Instagram с ником pure.cristal сделала серию снимков на Никольской улице. На фото девушка запечатлена в коротком платье, кардигане и босоножках на танкетке. Для одной из фотографий москвичка и вовсе сняла кардиган, оставшись в легком платье с короткими рукавами.

«Провожали теплые ночи», - подписала свои снимки пользовательница соцсети.

Москвичка jkiseleva устроила осеннюю фотосессию в парке Горького. На снимке девушка позирует в кофточке и ботинках, но с голыми ногами. В подписи к фото она призналась, что снималась в велосипедках.

Снимком из парка Горького также поделилась lina_kseneva. Девушка сфотографировалась на фоне желтой листвы в джинсах и футболке.

Однако не все девушки решились одеться в октябре по-летнему. Пользовательница‏ @mohnkopf призналась в Twitter, что очень хотела выйти на прогулку в шортах, но не стала этого делать.

«Поборола желание выйти из дома в шортах. Похоже, зря. Где продать душу за умеренный климат?» - написала она.

Не остались в стороне и жители Москвы мужского пола – они тоже выходят на улицу в легкой одежде.

«Я в осенних пальто и ботинках. Рядом парень в майке и тонких трениках. Это была краткая сводка о погоде и моде в Москве на 17 октября», - написала москвичка @katerin_kom.