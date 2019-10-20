РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В подмосковном Подольске в школе №11 больше месяца не проводили уроки математики в выпускных классах из-за болезни учителя, после жалобы жителя там провели проверку и указали директору на недопустимость нарушения прав образовательного процесса, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что в школе №11 с начала учебного года нет занятий по математике для 11-х классов. Он попросил принять меры, так как школьникам предстоит сдавать ЕГЭ. Комитет по образованию администрации Подольска рассмотрел обращение.

«В школе №11 провели проверку, в ходе которой установили, что уроки математики в 11-х классах действительно не проводились с 9 сентября по 11 октября 2019 года по причине болезни учителя. Руководителю учреждения указано на несвоевременное реагирование на изменения в режиме функционирования учреждения и недопустимость нарушения прав участников образовательного процесса», - сказала исполняющая обязанности председателя комитета по образованию администрации горокруга Галина Киселева.

По ее словам, в настоящее время уроки проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием. Отсутствие учителя в указанный период не повлечет за собой невыполнение образовательной программы, которая будет скорректирована. Кроме того, для обучающихся предусмотрят дополнительные занятия.