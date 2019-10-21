РИАМО - 21 окт. Международный форум «Открытые инновации» пройдет с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково», Москва будет широко представлена и в деловой, и в выставочной программе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столица представит новые цифровые решения в образовании, культуре, ЖКХ и связи, а также технологичные проекты для бизнеса. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний. В рамках деловой программы правительства Москвы запланирована серия мероприятий с бизнес-сообществом, добавила она.

На панельной дискуссии «Московский инновационный кластер: маркетплейс для технопредпринимателей», которая пройдет в понедельник, участникам и гостям форума презентуют обновленную онлайн-платформу i.moscow. Она предназначена для технологичного бизнеса самого широкого профиля: малого и среднего, производственного и исследовательского, для стартапов и уже успешных компаний.

По словам Сергуниной, московский инновационный кластер является одним из приоритетных для столицы проектов в области новой экономики. Именно он станет центральной темой московской программы форума.

Она подчеркнула, что основная задача проекта – объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Платформа i.moscow будет аккумулировать возможности инновационной инфраструктуры Москвы и потенциал всех участников кластера. Она поможет найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование, недостающие комплектующие для серийного производства и многое другое.