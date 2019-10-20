РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В школе №24 городского округа Подольск на дверях женских туалетов сделали шпингалеты после проверки по жалобе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска сообщила на портале, что в школе №24 в женских туалетах на нескольких этажах нет шпингалетов на дверях в индивидуальных кабинках. Комитет по образованию администрации городского округа рассмотрел сообщение.

«В школе №24 в Пахринском проезде, 6, провели проверку, факты подтвердились. В настоящее время в каждом санитарном узле двери одной из туалетных кабинок оборудованы запирающими механизмами (шпингалетами)», - сказала исполняющая обязанности председателя комитета образования администрации Подольска Галина Киселева.

По ее словам, это не противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.