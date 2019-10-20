РИАМО - 20 окт. В воскресенье в подмосковной Кашире зафиксировали 19,5 градусов тепла, погода в Москве и Московской области соответствует майской, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что сегодня благодаря стараниям антициклона небо над столицей очистилось от облаков и над городом засияло яркое октябрьское солнце, которое прогрело воздух до майских показателей.

«В столице температура воздуха составляет уже плюс 16,2 градуса, в Можайске – 18,8 градуса, в Кашире – плюс 19,5 градусов, таким образом мы приближаемся к рекорду температуры далекого 1957 года», - рассказал Тишковец в Instagram.

На следующей неделе в Москве и Подмосковье будет по-прежнему тепло и преимущественно сухо. Днем температура воздуха может достичь плюс 18 градусов.

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