РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Барыс» из Казахстана в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2, сообщается в группе подольской команды в соцсети «ВКонтакте».

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ между клубами «Витязь» и «Барыс» проходил в спортивном комплексе «Барыс Арена» в городе Нур-Султане в воскресенье.

«В столице Казахстана «Витязи» проиграли со счетом 3:2. Дружина Михаила Кравеца продолжает набирать очки и пополнила копилку на один балл, ведя борьбу за самые высокие места в Западной конференции. В столице Казахстана подмосковная команда продемонстрировала характер и сумела уйти от поражения в основное время. Лишь в овертайме «Барысу» удается решить исход матча благодаря удалению у «Витязя», – говорится в сообщении.

Дублем отметился капитан «Витязя» Александр Семин, а также у «Барыса» дубль на счету Дастина Бойда, в том числе гол в овертайме в большинстве.