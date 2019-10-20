РИАМО - 20 окт. Спортсмены из Московской области выиграли золото и серебро на чемпионате России по тхэквондо, который завершился в Казани, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир прошел с 15 по 19 октября. В соревнованиях приняли участие около 280 бойцов из 21 региона России.

«В весовой категории до 68 килограммов подмосковные спортсмены сумели занять две верхние ступени пьедестала почета. Георгий Гурциев завоевал золотую медаль первенства, а его партнер по сборной команде Магомед Магомедов довольствовался серебром», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков поздравил отличившихся спортсменов.

«Успехи сборной Московской области на различных первенствах свидетельствуют о том, что наш регион располагает всем необходимым, от инфраструктуры до квалифицированного тренерского штаба, чтобы готовить бойцов, способных полноценно конкурировать с другими спортсменами», - отметил министр.