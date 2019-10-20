РИАМО - 20 окт. На станциях столичного метрополитена возле стадиона «ВТБ Арена» в воскресенье могут ограничить вход и выход из-за проведения футбольного матча, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

В 19:00 на стадионе «ВТБ Арена» начнется игра между футбольными командами «Динамо» и «Краснодар». Болельщикам удобнее будет добираться до стадиона через станции метро «Динамо» и «Петровский парк».

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку в метро зрителям матча посоветовали купить заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания игры. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах метро, отмеченных специальными стикерами.