РИАМО - 20 окт. На Фрунзенской набережной в столице после наезда на препятствие перевернулся каршенинговый автомобиль, в результате аварии пострадала пассажирка машины, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Фрунзенская набережная, дом 25 - автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля», - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина получила незначительные травмы в результате аварии.

Согласно открытым источникам, рядом с вышеуказанным адресом находится национальный центр управления обороной РФ.