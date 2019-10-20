РИАМО - 20 окт. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поздравило работников отрасли с профессиональным праздником.

«Поздравляем с Днем работников дорожного хозяйства! От качества работы дорожных служб зависит безопасность движения, оперативность грузовых и пассажирских перевозок, развитие всех отраслей производства и общественной инфраструктуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Подмосковье ежегодно строятся новые объекты, выполняются большие объемы ремонта, в результате преображаются региональные дороги.

«Все это было бы невозможно без наших дорожников. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе!» - заключается в материале.

День работников дорожного хозяйства приходится на третье воскресенье октября. Праздник появился в России в 1996 году. Его отмечают строители автомагистралей и дорог и те, кто обеспечивает содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства.