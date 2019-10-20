РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Жительница поселка Молодежный городского округа Подольск пожаловалась на отсутствие места для выгула собак, представители власти предложили ей самостоятельно найти и предложить подходящее место, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска сообщила на интернет-портале «Добродел», что в поселке Молодежный отсутствует место для выгула собак, заниматься с ними негде, в поселке ходят крупные бродячие псы, которые на животных не из своей стаи реагируют агрессивно. Она попросила внести в план развития территории место для закрытой площадки для собак. Администрация Подольска рассмотрела обращение.

«В соответствии с законом Московской области «О благоустройстве в Московской области» площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Размеры площадок для выгула собак на территориях жилого назначения должны составлять 400-600 квадратных метров, на прочих территориях - до 800 квадратных метров», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он уточнил, что предложения по размещению площадки для выгула собак, соответствующие вышеуказанным требованиям, можно направить на рассмотрение в территориальный отдел «Лаговский» администрации Подольска по адресу: Подольск, поселок Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, 214В.

По его словам, в условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок - не далее 400 метров. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не далее 600 метров.

Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 метров, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 метров, добавил Гребенюк.