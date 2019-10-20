РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. На улице Высотная на повороте на деревню Северово в подмосковном Подольске иномарка сбил мотоциклиста, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В воскресенье около двух часов дня на улице Высотная на повороте на деревню Северово водитель серой иномарки не пропустил мотоциклиста и сбил его. У мотоциклиста ушибы, госпитализация не потребовалась», - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель иномарки в дорожной аварии не пострадал.