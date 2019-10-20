РИАМО - 20 окт. В районе столичного стадиона «ВЭБ Арена» из-за футбольных матчей 24 и 27 октября полностью перекроют участки проезда Березовой Рощи и 3-й Песчаной улицы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия в районе стадиона будут действовать 24 октября с 17:55 до 22:55 и 27 октября с 12:00 до 17:00.

Полностью перекроют участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и участок 3-й Песчаной улицы от 2-й Песчаной улицы до дома №23, корпус 5 по Новопесчаной улице.

24 октября в 19:55 начнется матч между командами ЦСКА и «Ференцварош» в рамках турнира УЕФА. 27 октября в рамках чемпионата России по футболу встретятся ЦСКА и «Динамо», начало игры в 16:30.