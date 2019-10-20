РИАМО - 20 окт. Традиции запускать тематические поезда в московском метро уже несколько десятков лет, первым из них на линию вышел состав, оформленный в честь 8 Марта, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Первым тематическим поездом в подземке стал состав «Женский поезд имени 8 Марта». Он курсировал по Сокольнической линии примерно до 1975 года. Затем вагоны типа А, которыми был укомплектован состав, в рамках плановой модернизации заменили на новые», - говорится в сообщении.

Из действующих именных составов старейшим является «Народный ополченец», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Он начал работу на Замоскворецкой линии в 1988 году. В 2006 году снаружи на вагоны нанесли надписи «Народный ополченец» и «1941-1945», а внутри появились материалы о войне.

За последние годы в метро оформили уже десятки составов, их увидели миллионы пассажиров. В настоящее время насчитывается 18 тематических поездов, включая новогодний и рождественский.

«Сейчас горожане могут прокатиться на поездах «Акварель», «Сокольники», «Красная стрела», «Народный ополченец», «Музей Победы», «Привет, Москва!», «Александровец», «210 лет транспортного ведомства», «Московские центральные диаметры», «Спасибо, донор!», «Московская промышленность», «Полосатый экспресс», «Щукин. Биография коллекции», «80 лет ВДНХ», «Здоровая Москва» и «Великий русский артист Олег Табаков», - уточняется на сайте.

Большинство таких составов курсируют по Кольцевой линии. Также их можно увидеть на Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской ветках.

Идеи оформления тематических поездов исходят как от самого метрополитена, так и от других городских структур, музеев или театров. Инициатор сам прорабатывает и презентует концепцию оформления состава. Разработкой дизайна занимается команда, в состав которой входят профильные специалисты.

Подземка всегда проверяет содержательную часть проекта, достоверность информации и грамотность написанного текста. Также макет оценивают филологи. После определяется линия, по которой запустят необычный поезд, и макет адаптируют под необходимый тип поездов.

«На запуск тематического поезда с учетом разработки макета и всех согласований уходит от трех месяцев, а монтажные работы занимают от пяти до семи дней. Специально отведенного места для оклейки и покраски поезда нет — это делают в депо», - отмечается в материале.

Тематические поезда курсируют по линиям в среднем полгода. За такое время состав могут увидеть около 3 миллионов пассажиров. При этом часть поездов запускают на короткое время, например, на Новый год или на период городского фестиваля.

Тематическими поездами зачастую становятся одни и те же составы. После завершения проекта пленку снимают, поезд становится обычным и готов к новому оформлению.