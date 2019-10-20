РИАМО - 20 окт. Максимальные показания термометра за всю историю метеонаблюдений для 20 октября могут быть зафиксированы в воскресенье, сейчас рекордная температуры - плюс 17,4 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Максимальный прогрев в это время года где-то в период 15, может быть 16 часов. Раньше этого срока вряд ли что-то может случиться. Если эта температура будет очень близкой к рекорду и в эти часы он не состоится, то состоялся он или нет, мы узнаем лишь в 21:30 или 21:20, когда будут сняты показания с максимальных термометров», - сказал Леус.

По его словам, сейчас до температурного рекорда не хватает несколько градусов. Вероятность того, что рекорд состоится невысока, но она есть.

Он отметил, что новый температурный рекорд, если он состоится, зафиксирует самую высокую температуру в это время года за всю историю метеонаблюдений.

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