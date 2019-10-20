РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Возле парка имени Виктора Талалихина в Подольске столкнулись две иномарки, у одной из них вырвало заднее левое колесо, пострадали оба водителя, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я подъехал на место аварии, там уже была скорая помощь и сотрудники ДПС. Увидел, что столкнулись две иномарки, обе сильно помяты спереди. У автомобиля Volkswagen Golf вырвало заднее левое колесо, у водителя перелом руки, водителя второго автомобиля увезли на скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из автомобилей врезался в забор парка. В данном месте часто происходят дорожные аварии, забор ранее уже ремонтировали.