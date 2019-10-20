РИАМО - 20 окт. В подмосковных Люберцах на Инициативной улице произошло возгорание утеплителя на фасаде строящегося здания, площадь пожара составила 25 квадратных метров, огонь удалось ликвидировать, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Улица Инициативная, дом 5 - произошло возгорание утеплителя на фасаде строящегося здания. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Дом нежилой, строящийся. В 14:25 пожар удалось локализовать и в 15:01 ликвидировать полностью», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место возгорания было отправлено семь пожарных расчетов.