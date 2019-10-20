РИАМО - 20 окт. Московские росгвардейцы задержали на Мытной улице подозреваемого в грабеже, он прятался среди припаркованных машин, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

«Подозрительный молодой человек привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии на Мытной улице. При виде патрульного автомобиля неизвестный спрятался среди припаркованных машин, затем попытался скрыться в ближайших дворах жилых домов», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы приняли меры к его задержанию. При мужчине был обнаружен женский рюкзак-сумка.

В ходе разбирательства выяснилось, что некоторое время назад в районе Самарьинской улицы неизвестный напал на девушку, выхватил у нее сумку и скрылся. По найденным в рюкзаке документам была установлена потерпевшая. Девушка опознала задержанного и сообщила, что именно он отобрал у нее личные вещи.

Для дальнейшего разбирательства задержанного мужчину передали сотрудникам полиции.