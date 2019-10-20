РИАМО - 20 окт. На следующей неделе в столичных поликлиниках и больницах проведут мероприятия, посвященные профилактике болезней и уходу за организмом, посетители смогут пройти обследования, послушать лекции и проконсультироваться со специалистами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«21 октября в детской городской поликлинике №110, филиал №3 прочтут лекцию для молодых родителей. Врач расскажет о преимуществах естественного вскармливания и его важности для формирования иммунитета ребенка, даст советы по сцеживанию и хранению грудного молока, а также профилактике гипогалактии — снижения выработки молока у кормящих матерей», - говорится в сообщении.

В школе здоровья городской поликлиники №23 в понедельник состоится занятие для тех, кто хочет бросить курить. Врачи объяснят, как бороться с вредной привычкой, и дадут пришедшим персональные советы.

22 октября в городской поликлинике №62, филиал №1 школа профилактики инфаркта миокарда организует семинар для пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и церебро-васкулярными заболеваниями.

В этот же день в детской городской поликлинике №130, филиал №2 пройдет встреча в рамках школы молодых родителей. Медики расскажут о гиподинамии и других болезнях, связанных с малоподвижным образом жизни, пояснят, как бороться с избыточной массой тела у детей.

В среду, 23 октября, Троицкая городская больница, филиал №2 приглашает на единый день диспансеризации. Все желающие смогут без предварительной записи пройти обследования и сдать анализы. В школе здоровья городской поликлиники №9 ждут курильщиков. Специалисты расскажут им о болезнях, которые может спровоцировать эта привычка, и дадут советы, как бросить курить и с чего начать вести здоровый образ жизни.

24 октября в консультативно-диагностической поликлинике №121, филиал №8 ждут посетителей школы профилактики инфаркта. В детской городской поликлинике №99, филиал №3 в рамках школы для родителей пройдет лекция о детской иммунопрофилактике.

В пятницу, 25 октября, поликлиника №134, филиал №4 приглашает на встречу с офтальмологом. Врач расскажет о борьбе с заболеваниями глаз, в частности, с синдромом сухого глаза. В поликлинике №62, филиал №1 состоится мероприятие для людей старше 75 лет, подверженных высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.

А 26 октября в поликлиническом отделении городской клинической больницы имени В. В. Вересаева состоится день открытых дверей «Диабетическая стопа». В этот день можно будет получить консультацию одного из ведущих врачей-эндокринологов. В городской поликлинике №46 пройдет лекция о болезнях сердца и методах борьбы с ними.