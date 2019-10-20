РИАМО - 20 окт. В новой Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве оппонента на почве личной неприязни, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, накануне утром медики сообщили в полицию об обнаружении трупа в поселке Рогово поселения Роговское.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота обнаружен труп мужчины 1961 года рождения, сторожа, зарегистрированного в подмосковном Протвине», - сказал собеседник агентства.

В квартире полицейские задержали хозяина, который изобличен в том, что в результате личной неприязни умышленно нанес оппоненту удар ножом в область живота. От полученного ранения жертва скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан.

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