РИАМО - 20 окт. На предстоящей неделе проект «Московское долголетие» приглашает пожилых людей принять участие в вокальном конкурсе и танцевальном марафоне, посетить концерт учащихся музыкальной школы и пешеходную экскурсию по территории храма, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«21 октября в районе Выхино-Жулебино пройдет интеллектуальная викторина «Пошевели извилинами». Участники смогут продемонстрировать знания в различных областях. В Рязанском районе 22 октября состоится конкурс вокалистов «Созвездие талантов», - говорится в сообщении.

Жители Фили-Давыдкова 22 октября смогут послушать концерт учащихся музыкальной школы №96. В парке у прудов «Радуга» состоится концерт «Клены выкрасили город».

23 октября участников «Московского долголетия» приглашают на пешеходную экскурсию по исторической части храма Всех преподобных отцов Киево-Печерских в Старых Черемушках. В районе Фили-Давыдково состоится занятие-практикум «Фэншуй: базовые понятия».

В Печатниках 25 октября выступят участники танцевального марафона проекта «Московское долголетие». В Котловке в этот день стартует конкурс «Минута славы».

Проект «Московское долголетие» был запущен в 2018 году. В бесплатных секциях и кружках москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык, занимаются спортом, танцами и творчеством самых разных направлений.

Чаще всего в «Московское долголетие» приходят москвичи в возрасте 60-70 лет. 85% участников программы – женщины.