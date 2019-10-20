РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил почетный знак за заслуги перед городским округом Герою Советского Союза, генерал-майору Геннадию Зайцеву, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье на турнире по карате, приуроченному к 85-летию легендарного командира группы «А» КГБ-ФСБ России, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева, глава вручил герою почетный знак.

«Впервые на Люберецкой земле проходит такой турнир, посвященный человеку-легенде Геннадию Зайцеву. Я очень рад вас приветствовать, вы частый гость, и это радует. Я надеюсь, что сегодняшний турнир перерастет в международный. Я хотел бы пожелать вам долгелетия», - сказал Ружицкий.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов России.