РИАМО - 20 окт. На следующей неделе в Московском регионе будет по-прежнему тепло и преимущественно сухо, днем температура может достичь 18 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Общий фон погоды на следующей неделе будет по-прежнему очень теплым, учитывая, что на календаре будет последняя декада октября. В первые два дня недели погода будет облачная с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Во вторник станет немного прохладнее», - сказал Леус.

В понедельник днем температура воздуха в столице составит 15-17 градусов, в Подмосковье - 13-18 градусов. Такая температура на 6-7 градусов выше показателей, которые должны быть в это время года. Во вторник температура в столице зафиксируется на отметке 12-13 градусов, по области ожидается от 10 до 15 градусов.

«До конца рабочей недели по серверу европейской части нашей страны будут перемещаться циклоны, а Москва и окрестности будут находиться в их южной, достаточно теплой части. Погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков в эти три дня не ожидается», - отметил Леус.

В столице ночью в среду и четверг температура составит 6-10 градусов, в пятницу она немного упадет - до 5-7 градусов. Дневная температура по-прежнему останется относительно высокой - 11-16 градусов в Московской области и 12-15 градусов в Москве.

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