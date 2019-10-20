РИАМО - 20 окт. Столичная сеть наземных маршрутов «Магистраль» связывает центр, Кремлевское кольцо и бульвары с окраинами города, каждый день этими маршрутами пользуются более 500 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Три года как работает сеть наземных маршрутов «Магистраль». Долгое время центр Москвы был отдан автомобилям. Все делалось для их удобства. «А как же пешеходы и пассажиры?» - спросили мы себя. И создали «Магистраль» - наземную маршрутную сеть, связавшую центр, Кремлевское кольцо, бульвары по основным магистралям с окраинами города», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что благодаря сети наземных маршрутов пассажирам не надо спускаться в подземку, чтобы проехать пару остановок, так как ехать по выделенке быстрее.

По словам мэра, проект «Магистраль» стал очень успешным и продолжает развиваться.

В видео, которое Собянин разместил у себя на странице, уточняется, что ежедневно «Магистралью» пользуются свыше 500 тысяч человек, из них по маршрутам Кремлевского кольца передвигаются 130 тысяч пассажиров.

Сеть включает 47 маршрутов. Благодаря выделенным полосам общественный транспорт по ним ходит так же регулярно, как и поезда в метро.