РИАМО - 20 окт. В квартире в подмосковном Дмитрове нашли труп мужчины, по подозрению в совершении преступления задержан знакомый убитого, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 18 октября в 08:20 в квартире на Загорской улице в Дмитрове обнаружен труп мужчины 1957 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Также из данной квартиры в 10:12 бригадой скорой помощи госпитализирована женщина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области знакомый убитого и пострадавшей 1977 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».