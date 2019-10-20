РИАМО - 20 окт. Младенческая смертность в Москве сократилась наполовину по сравнению с 2010-2011 годами и достигла европейского уровня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня младенческая смертность в Москве на таком европейском уровне - вполовину меньше, чем была в 2010-2011 году. Такой огромный прорыв в этом направлении. Выстроили вертикаль - от женской консультации до роддома и до многофункциональной клиники», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

По словам мэра, налаженная система позволяет беременным выявлять проблемы заранее и получать помощь при осложнениях.

Ранее Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, за три года бюджет городского здравоохранения составит 2,164 триллиона рублей.

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