РИАМО - 20 окт. В ноябре в Госдуме рассмотрят законопроект об обязательной проверке банками клиентов по номеру телефона, сообщает газета «Известия».

«Нововведение позволит избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов, а также не даст украсть деньги с помощью отдельных видов социальной инженерии», - говорится в сообщении.

Предлагаемые поправки в законодательство обяжут банки верифицировать данные паспортов клиентов, а также проверять, на них ли оформлен телефонный номер, как часто они им пользуются, меняют ли мобильное устройство. Для этих целей создадут единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС).

«Поправки правительства, скорее всего, будут поддержаны комитетом (Госдумы по финансовому рынку – ред.). Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В банковской среде к данной инициативе отнеслись неоднозначно. Член правления Почта Банка Павел Тулубьев уточнил, что идея неплохая, но все будет зависеть от актуальности данных у операторов сотовой связи.

Директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова отметила, что принятие данного законопроекта повлечет дополнительные расходы. Однако качество данных о клиентах улучшится, а значит, ожидается уменьшение рисков невозврата кредитов и мошенничества.

Крупные операторы сотовой связи в свою очередь высказались против создания ЕИС даже за счет банков.